Аналитик объяснил ликвидацию институтов развития

По данным информагентства, под ликвидацию попадают следующие институты: Агентство по технологическому развитию, Росинфокоминвест, РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий), АО «Особые экономические зоны» и Фонд развития моногородов. Также в этом списке могут оказаться три структуры, которые отвечают за развитие дальневосточного региона.

«Все подобные структуры объединили под одной государственной корпорацией развития — ВЭБ.РФ. Остальные более мелкие институты развития стали не нужны, поэтому их ликвидировали», — пояснил Калугин.

По его словам, они дублировали друг друга и тратили больше денег на свое содержание, нежели на помощь. По мнению специалиста, новая системе окажется более эффективнее и удобнее для предпринимателей, так как им не придется обращаться за поддержкой в несколько инстанций.