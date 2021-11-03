Аналитик объяснил, когда в России снизятся цены на недвижимость

Вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков обсудил с ИА Ura.ru условия для снижения цен на недвижимость в стране.

«Откатов по ценам, к сожалению, у нас пока нет», — цитируют специалиста «Дни.ру».

По его словам, этого не произойдет до тех пор, пока объем предложения не будет существенно превышать спрос. Только в этом случае цены на недвижимость снизятся. По его мнению, в России эта перспектива достаточно долгая.