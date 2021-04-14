Аналитик объяснил, как мошенники чаще всего обманывают пенсионеров

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил, какими способами мошенники чаще всего обманывают пенсионеров, сообщил сайт NEWS.ru.

«Пенсионеры зачастую переходят на фишинговые сайты, принимая их за оригинал. Как считает специалист, гражданам пожилого возраста не стоит торопиться с переходом на удаленные услуги — для некоторых из них будет проще и безопаснее дойти до отделения банка», — подчеркнул специалист.

Ульянов отметил, что при общении с пожилыми людьми злоумышленники все еще применяют методы социальной инженерии. На другие возрастные категории такие способы уже не действуют. Люди старшего возраста привыкли считать авторитетной информацию, которая подается в официальном стиле.

В последнее время киберпреступники начали похищать личные данные пользователей с помощью публичной сети Wi-Fi. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян посоветовал пользователям в первую очередь не вводить пароли от онлайн-банков при подключении к публичному интернету.