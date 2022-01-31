Аналитик объяснил дешевизну бензина в России по сравнению с Европой

Директор аналитического департамента Инвестиционной компании «РЕГИОН» Валерий Вайсберг обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что РФ заняла второе место среди европейских стран по дешевизне топлива.

«Если говорить про систему регулирования цен на бензин, то в России сложилась достаточно хорошая, близкая к оптимальной система, при которой выравнивается стоимость топлива по всей цепочке, начиная от добычи нефти до собственно практически конечных потребителей», — обратил внимание специалист.

Он подтвердил, что Россия действительно добилась того, что реакция внутренних цен на бензин менее выраженная, нежели в других странах.