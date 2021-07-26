Аналитик: никакой водородной промышленности на Украине не возникнет

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обсудил с RT слова главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили о том, что после запуска «Северного потока — 2» Незалежной необходимо начать разработку собственных ресурсов, в частности зеленого водорода.

Юшков рассказал, что сейчас водород в основном производят из метана. Сама Украина производит 20 миллиардов кубов газа, а потребляет 30.

«Есть второй способ: из возобновляемых источников энергии получать электричество от ветряков, солнечных панелей и методом электролиза воды получать водород. Европейцы у себя такой водород хотят развивать, это так называемый зелёный водород, и он самый ценный для европейцев», — заметил специалист.

Он усомнился, что на Украине будут разрабатывать зеленый водород. По его словам, если в стране построят еще больше возобновляемых источников энергии для производства водорода, то окажется, что тариф на электричество для населения будет высокий.

«Я думаю, что никакой водородной промышленности на Украине не возникнет», — подытожил эксперт.