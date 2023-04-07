Общество 07 апреля 2023, 18:44 Аналитик Недолужко рассказал, что вейпы могут взрываться из-за дефекта в аккумуляторе

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Причиной взрывов вейпов и электронных сигарет может служить дефективный аккумулятор. Об этом RT сообщил аналитик Алексей Недолужко.

По его мнению, аккумуляторы в вейпах ровно в той же степени безопасны или опасны, как и в других устройствах. Они могут деформироваться при эксплуатации или иметь изначальный дефект. Как добавил сайт телеканала «Звезда», в любом случае при повреждении всегда есть шанс возгорания или взрыва.

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«Бывают такие дефекты, от которых при производстве избавиться практически невозможно. Автомобили Tesla ведь горят — то же самое происходит и с электронными сигаретами», — сказал специалист.

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