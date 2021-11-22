Аналитик назвал способы экономии во время «черной пятницы»

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала, что зачастую на распродажах люди импульсивно тратят деньги, покупая ненужные вещи. Для того, чтобы правильно вести себя во время скидочных дней, можно воспользоваться двумя эффективными методами. Об этом написала «Российская газета».

В первую очередь специалист рекомендует перед походом в супермаркеты составлять список покупок. По ее словам, так делают американцы в свои «черные пятницы», когда торговые сети объявляют распродажи, сообщили «Известия».

Также Бодрова порекомендовала россиянам в период распродаж держать под контролем свои эмоции. Когда они уйдут, можно будет более трезво оценить предстоящие покупки.

«Еще один помощник не потратить лишнего — не совершать покупки под эмоциями, когда психологический эффект „боже, как дешево“ очень сильный. Можно собрать корзину из приглянувшихся товаров и закрыть вкладку, чтобы вернуться к ней через время. Это действительно работает!» — пояснила эксперт.