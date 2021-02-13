Аналитик назвал признаки финансовой пирамиды

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк рассказал, как распознать финансовую пирамиду. Например, они обычно предполагают доходность, которая гораздо больше, чем безрисковая ставка.

Об этом сообщило агентство «Прайм». Финансовые пирамиды обычно не имеют лицензий и разрешений на финансовую деятельность. Также чаще всего они рекламируются исключительно в интернете.

«Чаще всего финансовые пирамиды широко рекламируют себя, в последние годы преимущественно в соцсетях и посредством контекстной рекламы», — уточнил Миронюк.

Чаще всего реклама выглядит как посты от других якобы участников, которые рассказывают, что получили хорошую прибыль. При этом озвучивается минимальное количество информации и финансовой отчетности компании. В профильных источниках этого всего также нет.

Ранее стало известно, куда не стоит вкладывать деньги в период кризиса. Директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артем Тузов предостерег от инвестиций в проекты, у которых есть признаки финансовой пирамиды. Обычно они обещают большую прибыль в короткие сроки. Это должно вызвать опасения, пояснил эксперт.