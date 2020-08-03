Аналитик назвал необоснованным штраф Польши к «Газпрому»

Специалист выразил недоумение, почему польская сторона оштрафовала «Газпром». По его словам, российская компания не должна была участвовать в каких-то расследованиях.

Он напомнил, что Польша сначала наложила штраф на французское предприятие Engie за его участие в проекте (предоставление кредитов).

«И, хотя суды не окончены, никакого судебного решения нет, полякам надо было хоть как-то подтвердить свои позиции — с чего они французам вдруг выписали штраф, — поэтому они стали требовать с „Газпрома“ какие-то документы», — обратил внимание Юшков.

Он пояснил, что «Газпром» не стал предоставлять документы, поскольку не обязан этого делать. Поэтому поляки и оштрафовали российскую компанию.

«То есть мало того, что у них необоснованные штрафы были к французам, так теперь они еще необоснованно „Газпром“ штрафуют», — добавил эксперт.