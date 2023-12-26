26 декабря 2023, 12:26
Аналитик Нагаев порекомендовал россиянам не брать кредиты на эмоциях под Новый год
Финансовый аналитик Игорь Нагаев в беседе с изданием «Абзац» порекомендовал россиянам иметь «холодный мозг», когда речь идет о кредитах. По его словам, никогда не стоит идти в банк на эмоциях, особенно под Новый год.
Ранее Центробанк РФ привел данные, в которых говорится, что число заемщиков в стране с предельной долговой нагрузкой более 50% достигло 63%.
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«Берешь чужие — отдаешь свои. <…> Надо иметь холодный мозг, но люди эмоциональны. Тем более под Новый год. Ничего на эмоциях делать нельзя никогда», — прокомментировал ситуацию Нагаев.
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