Общество 26 декабря 2023, 12:26 Аналитик Нагаев порекомендовал россиянам не брать кредиты на эмоциях под Новый год

Читать 360tv в

Финансовый аналитик Игорь Нагаев в беседе с изданием «Абзац» порекомендовал россиянам иметь «холодный мозг», когда речь идет о кредитах. По его словам, никогда не стоит идти в банк на эмоциях, особенно под Новый год.

Ранее Центробанк РФ привел данные, в которых говорится, что число заемщиков в стране с предельной долговой нагрузкой более 50% достигло 63%.

Реклама

«Берешь чужие — отдаешь свои. <…> Надо иметь холодный мозг, но люди эмоциональны. Тем более под Новый год. Ничего на эмоциях делать нельзя никогда», — прокомментировал ситуацию Нагаев.