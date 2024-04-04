Общество 04 апреля 2024, 14:34 Аналитик Муртазин: заявки на смену мобильного оператора связаны с желанием получить скидку

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Россияне стали чаще заполнять заявки на смену мобильного оператора, однако число успешных переносов номера немного снизилось. Причину такого явления раскрыл аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА НСН.

По его словам, многие подают соответствующее заявление при отсутствии претензий к компании. Их устраивают услуги и условия. Таким образом абоненты хотят добиться скидки на тариф, пояснил эксперт.

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Он добавил, что при любом результате человек обычно остается у своего оператора.