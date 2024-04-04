Общество 04 апреля 2024, 14:24 Аналитик Муртазин заявил, что свободный доступ провайдеров к домам снизит цены на интернет

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Российские провайдеры получат свободный доступ в многоквартирные дома, что улучшит качество интернета и снизит его стоимость. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, сейчас на рынке интернет-провайдеров существует некоторая монополизация. И более свободный допуск в дома поможет эту проблему решить. В итоге выиграют жильцы: услуги станут дешевле, но буду более качественными.

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«Сейчас обеспечивается недискриминационный доступ, то есть управляющая компания не сможет на него влиять. Она должна будет предоставить помещения, технические коммуникации, и если провайдер соответствует требованиям, он сможет войти в дом», — отметил аналитик.

Он добавил, что за жильцами остается право блокировать работу провайдера большинством голосов.

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