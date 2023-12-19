Общество 19 декабря 2023, 13:16 Аналитик Муртазин: российский смартфон «Р-ФОН» в перспективе заинтересует чиновников

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Российский смартфон «Р-ФОН» станет аналогом популярного iPhone и в перспективе заинтересует госслужащих и чиновников. Такое мнение выразил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, гаджет сделан на базе российской разработки Linux. Система уже работает на компьютере, сейчас из нее делают некое мобильное устройство.

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Муртазин отметил, что в 2024 году компании удастся продать не больше 10-20 тысяч смартфонов. Гаджету придется конкурировать с «Авророй», у которой выстроена целая экосистема, добавил аналитик.