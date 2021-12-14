Аналитик Муртазин рассказал, как спасти упавший в снег смартфон

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире радио Sputnik рассказал, как высушить упавший в снег смартфон. Он отметил, что особенно вреден для гаджетов даже не сам снег, а раствор реагентов, так как он может привести к коррозии.

«Если вы уронили телефон зимой в „кашу“ с реагентами, которая под ногами, лучше всего его встряхнуть и вытереть насухо чистой бумажной салфеткой. Если в разъемы попала эта „каша“, то нужно протереть и разъемы. Не стоит буквально сразу заряжать смартфон, если вы, например, пользуетесь внешним аккумулятором, потому что это может привести к коррозии. В целом попадание обычной воды не принесет никакого вреда, но вода с реагентами, с солью может вызывать коррозию, которая проявится через два-три месяца, и лучше об этом позаботиться сразу. Правило простое — протирать насухо», — рассказал эксперт.

Если телефон сильно намок, его лучше сразу выключить до полного просыхания. А чтобы эффективнее удалить влагу, можно положить гаджет в емкость с рисом.

Муртазин добавил, что для того, чтобы защитить телефон от падений, нужно обзавестись чехлом и защитным стеклом. Они будут смягчать удар и препятствовать проникновению влаги внутрь смартфона.