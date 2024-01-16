Общество 16 января 2024, 11:59 Аналитик Муртазин рассказал, что в России существует проблема сервисного обслуживания холодильников и стиральных машин

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что в России заметно увеличились сроки ремонта электроники и бытовой техники. Хуже всего обстоит дело с сервисным обслуживанием холодильников и стиральных машин.

По словам эксперта, производители этой бытовой техники покинули российский рынок. Несмотря на существование китайских заменителей, их электронные компоненты стоят крайне дорого.

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«Что касается сроков ожидания, то они могут достигать трех-четырех месяцев. Де факто сервисное обслуживание отсутствует. Сказывается уход таких компаний с российского рынка», — добавил Муртазин.