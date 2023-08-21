Общество 21 августа 2023, 12:53 Аналитик Муртазин рассказал, что смартфон может загореться из-за плохого пауэрбанка

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что чаще всего возгорание смартфонов происходит по двум причинам.

При падении смартфон может получить повреждение аккумулятора. Также причиной воспламенения может стать некачественное зарядное устройство от внешней зарядной батареи (пауэрбанка) без контроллера.

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Эксперт объяснил, что чаще всего это происходит при использовании неоригинальных устройств. Что касается аккумуляторов, то их нужно менять раз в два-три года.