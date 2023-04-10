Общество 10 апреля 2023, 16:33 Аналитик Муртазин рассказал, что мошенники могут украсть деньги по QR-коду

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Злоумышленники придумали новую схему, благодаря которой им удается выводить деньги жертв по созданному в мобильном приложении банка QR-коду. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, мошенники звонят людям и сообщают о запросе на снятие денег. Для отмены этой операции они просят жертв прислать специальный QR-код и после его получения снимают все средства со счета.

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Аналитик посоветовал не передавать никакие личные данные третьим лицам.