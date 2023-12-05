Общество 05 декабря 2023, 12:32 Аналитик Муртазин: производители реплик экономят на качестве и сервисе

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о рисках, связанных с покупкой реплик электронных устройств. Такие гаджеты существенно уступают оригиналу сразу по нескольким параметрам, отметил эксперт в интервью радиостанции Sputnik.

По его словам, изготовители подделок повторяют только внешний вид товара.

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«Софт, железо — все хуже. Да, реплики работают, но это продукт другого качества. Из него вычитаются те или иные составляющие. Производитель реплик всегда экономит — не только на качестве, но и на обслуживании, на сервисе», — объяснил Муртазин.

При низком бюджете специалист посоветовал обратить внимание на оригинальную продукцию малоизвестных брендов.