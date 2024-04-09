Общество 09 апреля 2024, 12:25 Аналитик Муртазин посоветовал выбирать смартфон с точки зрения конкретных задач

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Многие ведут себя нерационально и серьезно переплачивают при покупке смартфона. Так, люди нередко обращают внимание лишь на дизайн и бренд устройства. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радиостанцией Sputnik.

Эксперт посоветовал оценивать гаджет с точки зрения конкретных задач, которые ему придется выполнять.

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«Чем мощнее чипсет, тем дороже он стоит. Но факт заключается в том, что люди зачастую не пользуются всей этой мощью. Они играют в шарики, звонят по телефону и так далее. Поэтому выбор устройства с самым мощным чипсетом зачастую не нужен», — пояснил специалист.

По его словам, также важно заранее изучить рынок. Стоит найти информацию о модели смартфона и сравнить ее с другими, подытожил Муртазин.