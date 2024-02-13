13 февраля 2024, 11:28
Аналитик Муртазин посоветовал проверять качество экрана при покупке восстановленного смартфона
В России развивается рынок восстановленных смартфонов. На какие параметры необходимо обратить внимание при покупке такого гаджета, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радиостанцией Sputnik.
По словам специалиста, важно удостовериться в качестве экрана.
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«Просто включить белый фон, посмотреть, чтобы не было битых пикселей, проверить камеру, проверить, как экран реагирует на нажатие», — пояснил эксперт.
Кроме того, он посоветовал присмотреться к номинальной и реальной емкости аккумулятора, а также к «возрасту» устройства.
Смартфоны
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