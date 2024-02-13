Общество 13 февраля 2024, 11:28 Аналитик Муртазин посоветовал проверять качество экрана при покупке восстановленного смартфона

Читать 360tv в

В России развивается рынок восстановленных смартфонов. На какие параметры необходимо обратить внимание при покупке такого гаджета, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам специалиста, важно удостовериться в качестве экрана.

Реклама

«Просто включить белый фон, посмотреть, чтобы не было битых пикселей, проверить камеру, проверить, как экран реагирует на нажатие», — пояснил эксперт.

Кроме того, он посоветовал присмотреться к номинальной и реальной емкости аккумулятора, а также к «возрасту» устройства.