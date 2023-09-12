12 сентября 2023, 12:37
Аналитик Муртазин посоветовал для разблокировки смартфона использовать биометрию с паролем
Разблокировка смартфона по биометрическим данным будет надежной только при условии дополнительного использования пароля. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире радиостанции Sputnik.
По словам эксперта, любое современное устройство будет надежно защищено только в случае двухфакторной аутентификации. Самым удобным способом получить доступ к смартфону является сканирование отпечатка пальца или распознавание лица.
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Если биометрический датчик не сработает, то устройство может заблокироваться. Разблокировать смартфон можно будет только с помощью пароля, добавил Муртазин.
Смартфоны
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