Общество 12 сентября 2023, 12:37 Аналитик Муртазин посоветовал для разблокировки смартфона использовать биометрию с паролем

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Разблокировка смартфона по биометрическим данным будет надежной только при условии дополнительного использования пароля. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, любое современное устройство будет надежно защищено только в случае двухфакторной аутентификации. Самым удобным способом получить доступ к смартфону является сканирование отпечатка пальца или распознавание лица.

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Если биометрический датчик не сработает, то устройство может заблокироваться. Разблокировать смартфон можно будет только с помощью пароля, добавил Муртазин.