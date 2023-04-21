Общество 21 апреля 2023, 13:42 Аналитик Муртазин порекомендовал чистить кэш для ускорения работы смартфонов

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Замедление работы гаджетов зачастую связано с обилием ненужных файлов в телефоне. О том, как ускорить работу смартфона, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, справиться с проблемой поможет очистка кэша и оптимизация работы приложений. Кроме того, разгрузить смартфон способно использование карты памяти.

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Как сообщила«Национальная служба новостей», также ускорить работу гаджетов может грамотное распределение фотографий по альбомам.