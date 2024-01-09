Общество 09 января 2024, 17:56 Аналитик Муртазин: покупка уже активированного iPhone приводит к сокращению сроков электронной гарантии

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Многие продающиеся в России iPhone были активированы за рубежом для скрытия от вендоров логистических цепочек. Покупка такого смартфона приводит к сокращению сроков электронной гарантии, сообщил аналитик Эльдар Муртазин в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, дату активации можно посмотреть в меню телефона – она должна быть тогда, когда человек взял телефон в руки. Также у заранее активированного телефона будет вскрыта коробка.

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Главная опасность покупки такого смартфона заключается в отсутствии информации о том, какие действия с ним совершали ранее, отметил Муртазин.