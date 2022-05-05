Аналитик Муртазин подтвердил снижение торговыми сетями цен на смартфоны

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил информацию о том, что торговые сети снижают цены на смартфоны. По его словам, это происходит из-за резкого снижения спроса на товар, написало ИА НСН.

Эксперт пояснил, что снижение цен напрямую зависит от торговой сети и от региона, но в целом спрос упал примерно на 50% за последний год. В начале марта, по его словам, цены на смартфоны поднялись на 70-100%. Магазины вынуждены снижать стоимость из-за низкой покупательной способности.

Муртазин также добавил, что сейчас рынок живет на тех запасах, что были привезены в конце февраля.

«На данный момент никаких поставок практически нет — все, что ввозится в страну, это мизерное количество по достаточно высоким ценам. Соответственно, в отсутствии импорта курс рубля ни на что не влияет. Учитывая, что на 100% электроника импортная, на что ее можно заменить? Ждем, когда начнет работать параллельный импорт, либо, когда компании сами начнут поставки. Есть надежда, что во второй половине мая или начале июня это случится. Сейчас рынок живет на тех запасах, что были на конец февраля», — резюмировал аналитик.

Ранее экономист Николай Переславский заявил, что цены на смартфоны в России начали резко снижаться. Произошло это, по его словам, на фоне укрепления рубля.