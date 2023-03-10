10 марта 2023, 18:10
Аналитик Муртазин объяснил ситуацию с дефицитом чипов для биометрических загранпаспортов
Приостановка выдачи загранпаспортов сроком на 10 лет в феврале связана с выстраиванием технологического процесса, речи о дефиците чипов для документов не идет. Об этом сообщил аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Ридусом».
По словам эксперта, заминки с выдачей документов произошли в феврале из-за перехода на микросхемы, которые производит завод «Микрон».
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Муртазин подчеркнул, что его производственной мощности хватит для того, чтобы закрыть потребности в биопаспортах у всех желающих россиян.
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