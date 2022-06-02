Аналитик Муртазин объяснил, как проверить, не добавили ли вас в черный список в мессенджере

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал россиянам, каким образом они могут проверить попадание своего номера в черный список в мессенджере. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Если вы звоните человеку, то черные списки в зависимости от модели телефона ведут себя по-разному. Где-то это просто гудки и переключение на автоответчик, где-то — сброс номера. Как правило, если человек не отвечает, — это самый простой индикатор того, что вас заблокировали», — сообщил Муртазин.

При этом специалист отметил, что помочь выявить занесение в черный список могут именно мессенджеры.

«В том же Telegram вы не будете видеть, когда человек был в сети, не будете видеть его аватар и так далее. Написать вы в теории сможете, но человек не получит сообщения. Как только человек разблокирует вас, сообщения до него дойдут. Это практически во всех мессенджерах работает примерно одинаково», — отметил он.