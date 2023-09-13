Общество 13 сентября 2023, 18:56 Аналитик Муртазин: новый iPhone не отличается от предыдущей модели внутренним наполнением

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Компания Apple представила накануне новый смартфон iPhone 15. Внутренние наполнение новой модели практически ничем не отличается от предыдущей, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, корпорация не предлагает никаких новшеств за повышенную стоимость. На данный момент у Apple нет технологий и возможностей для совершенствования новых моделей.

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Муртазин отметил, что пользователь нового iPhone получит старый функционал за баснословные деньги.