Общество 14 сентября 2023, 14:15 Аналитик Муртазин: ни в коем случае нельзя пользоваться смартфоном, если у него вздулся аккумулятор

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Ведущий аналитик компании по изучению рынка мобильных телефонов Эльдар Муртазин в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснил россиянам, что смартфоном, у которого вздулся аккумулятор, пользоваться категорически запрещено.

Ранее СМИ сообщали, что в Нижнем Новгороде у школьника загорелся смартфон прямо в руках. В итоге пришлось эвакуировать всю школу.

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Если у смартфона начала выпирать крышка, это говорит о том, что повредился аккумулятор. Такой гаджет нельзя ставить на зарядку.

«Вздутый аккумулятор — это основная проблема, почему они вспыхивают», — добавил Муртазин.