Общество 25 мая 2023, 14:52 Аналитик Муртазин назвал бессмысленной идею обеспечить всех гигабитным интернетом

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Инициатива Минцифры обеспечить 98% россиян гигабитным интернетом — слишком дорогая и бессмысленная затея, потому что такие скорости просто не осваиваются даже в Москве. Об этом ИА НСН рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его мнению, главный минус гигабитного интернета в том, что он требует покупки дополнительного оборудования, тех же роутеров. И это довольно дорого для рядового пользователя. Поэтому такой высокоскоростной интернет не слишком популярен даже в таких мегаполисах, как Москва и Петербург. И дело не только в цене, но и в отсутствии потребности.

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«Потребитель не может сегодня полностью загрузить гигабитный канал, средняя скорость в 78 Мбит/с отражает не технические ограничения сети, а потребности людей. На среднестатистическую московскую семью приходится подключение от 70 до 100 мегабит, этого хватает на семью из четырех-пяти человек», — отметил Муртазин.

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