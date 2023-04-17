Общество 17 апреля 2023, 16:39 Аналитик Муртазин: на случай отключения России от смартфонов необходимо создать полмиллиона защищенных устройств

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У России есть срок в полгода, чтобы создать полмиллиона защищенных устройств на случай внешнего отключения страны от смартфонов. Об этом сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, российский производитель электроники F+ tech уже представил гаджеты на операционной системе «Аврора». ОС отличается особой защищенностью, аналогов ей в России нет.

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Муртазин добавил, что через несколько лет емкость рынка может составить до 3,5 миллиона отечественных устройств.