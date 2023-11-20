Общество 20 ноября 2023, 17:52 Аналитик Муртазин допустил снижение цен на смартфоны к концу 2023 года

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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал возможным падение цен на смартфоны к концу 2023 года. В декабре стоимость снизится на 10-15%, заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, на такую ситуацию повлияют сразу несколько факторов.

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«У нас есть затоваривание рынка — предложение больше, чем спрос. Рынок вырос по сравнению с 2021 и 2022 годами. Но самое главное — ценовая война, которая идет на рынке между розничными игроками, и корректировка курса рубля», — пояснил специалист.

Он отметил, что в связи с изменением курса доллара новые партии гаджетов будут дешевле.