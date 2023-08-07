Общество 07 августа 2023, 16:33 Аналитик Муртазин: блокировка «серых» сим-карт не приведет к массовой потере россиянами своих номеров

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Блокировка «серых» сим-карт и номеров с неактуальными персональными данными не приведет к массовой потере абонентами своих номеров. Об этом рассказал аналитик Эльдар Муртазин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, операторы сотовой связи запрашивают личные данные в МВД. Если же женщина после замужества и смены фамилии не успела уведомить оператора о смене паспортных данных, в таком случае ее сим-карту могут заблокировать.

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Отмечается, что около двух миллионов сим-карт в России имеют недостоверную информацию.