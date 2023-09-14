Общество 14 сентября 2023, 13:13 Аналитик Муртазин: Apple продает старые технологии за максимальные деньги

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Американская корпорация Apple не является инноватором, новые модели iPhone со старыми технологиями продаются за максимальные деньги. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, внутреннее наполнение новых гаджетов от Apple отстает от рынка примерно на пять лет. Так, например, пятикратный оптический зум в вышедшем недавно iPhone 15 взят из технологий 2019 года.

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Муртазин отметил, что обладатели новых устройств столкнутся с техническими трудностями в России из-за отсутствия сервисного обслуживания.