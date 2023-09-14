14 сентября 2023, 13:13
Аналитик Муртазин: Apple продает старые технологии за максимальные деньги
Американская корпорация Apple не является инноватором, новые модели iPhone со старыми технологиями продаются за максимальные деньги. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Ura.ru.
По словам эксперта, внутреннее наполнение новых гаджетов от Apple отстает от рынка примерно на пять лет. Так, например, пятикратный оптический зум в вышедшем недавно iPhone 15 взят из технологий 2019 года.
Реклама
Муртазин отметил, что обладатели новых устройств столкнутся с техническими трудностями в России из-за отсутствия сервисного обслуживания.
Apple
Реклама
Реклама