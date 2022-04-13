Аналитик Mobile Research Group прокомментировал дальнейшую работу мобильных приложений в РФ

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, как долго мобильные банковские приложения смогут проработать в России, и что делать тем, кто еще не успел их скачать. Об этом написала «Парламентская газета».

Ранее стало известно, что приложение «Сбербанк Онлайн» вслед за Промсвязьбанком, ВТБ и Совкомбанком стал недоступным в AppStore. Связано это с тем, что США ввели ограничения против Сбера.

По словам аналитика, эти приложения смогут работать минимум год при одном условии.

«Они будут работать, пока вы не обновите софт, прошивку либо не скинете ваши настройки. Если этих действий не предпринимать, приложения могут работать какое-то время, как минимум год», — сообщил Муртазин.

Он также отметил, что не обновленные приложения не смогут поддерживать новые функции, и пользоваться ими станет неудобно.