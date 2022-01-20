Аналитик Лопатин назвал минимальную зарплату для покупки однушки в ипотеку в Москве

Аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин рассказал, что для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку в Москве, нужно зарабатывать, как минимум, 104 тысячи рублей в месяц. Об это сообщило РИА «Новости».

«При первоначальном взносе в 20% для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это без учета расходов на домохозяйство», — рассказал он.

По данным НСН, эксперт уточнил, что еще год назад этот показатель составлял 84 тысячи рублей в месяц. Заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов добавил, что на домохозяйство потребуется еще 25-30 тысяч рублей в месяц.