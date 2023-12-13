Общество 13 декабря 2023, 17:58 Аналитик Липунов: закрытием границ власти Финляндии хотели показать, что готовы идти на любые меры

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Финляндия открывает три крупнейших КПП на границе с Россией. Закрытием въезда власти страны хотели показать, что готовы идти на любые меры, заявил аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов радио «КП».

По словам эксперта, на решение финского правительства открыть границы с Россией повлияло давление со стороны международных правозащитных организаций. Финляндии сейчас выгодно не эскалировать ситуацию.

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При этом Липунов отметил, что недоверие к России и русофобские настроения существовали в Финляндии всегда, сообщила «Свободная пресса».