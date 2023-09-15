Общество 15 сентября 2023, 12:54 Аналитик Лежнева: на рынок России в 2023–2024 годах выйдут преимущественно турецкие бренды

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Более половины зарубежных брендов, которые могут выйти на российский рынок в 2023–2024 годах, являются турецкими. Об этом РИА «Недвижимости» сообщила директор департамента аналитики Nikoliers Вероника Лежнева.

По словам эксперта, о своем намерении выйти на рынок РФ также заявили Иран и Индия. Наиболее представленной традиционно стала категория «одежда и обувь».

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Отмечается, что на отечественный рынок готовы прийти бренды одежды 8 seconds и Juun.J из Южной Кореи, бренд одежды Kirpi из Казахстана и парфюмерная компания «Азмирли» из Белоруссии, сообщило агентство RuNews24.