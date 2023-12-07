Общество 07 декабря 2023, 16:43 Аналитик Кусков высказал мнение, что лишение операторов лицензий — малоэффективный метод в борьбе с мошенниками

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Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с ИА НСН прокомментировал предложение Генпрокуратуры и Роскомнадзора лишать лицензий операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки. По его словам, этот метод не поможет в борьбе с аферистами.

Эксперт считает, что в первую очередь следует бороться с нелегальными сим-картами.

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«Чтобы обозначить конкретный телефон как мошеннический, нужно проанализировать первый звонок. Так как про новую сим-карту никто ничего знать не может. Потом по трафику можно понять, изучить жалобы граждан», — добавил он.

Кусков отметил, что под наказание может попасть кто угодно, но и сами операторы не рады мошенникам.