Общество 26 февраля 2024, 15:36 Аналитик Кусков рассказал, что в России не будет дефицита электроники

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Россияне не останутся без гаджетов и электроники благодаря Турции и Китаю. Об этом НСН рассказал генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, техника поступает в Россию по разным каналам. И, несмотря на логистические проблемы в Красном море, остаются и другие пути. В частности, поставки осуществляет Турция, Казахстан, ОАЭ и страны бывшего СССР. Кроме того, есть альтернативные модели телефонов.

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«Есть большая коллекция ассортимента аппаратов из Китая. Те, кто предпочитают iPhone, могут приобрести его не только в пределах страны, но и за рубежом», — отметил эксперт.

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