Аналитик Кусков прокомментировал уход Electrolux из России

Уход Electrolux Professional из России не повлияет на доступность бытовой техники производителя в стране. Об этом в эфире радиостанции Sputnik сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт отметил, что параллельный импорт позволит завозить технику Electrolux в Россию, однако это отразится на цене.

«Можно сказать, что в потребительском сегменте компания Electrolux занимала одну из лидирующих позиций, но было понятно, что рано или поздно они поступят, как поступили многие другие компании, уйдут с российского рынка. Благодаря параллельному импорту я не думаю, что для потребителей что-то сильно поменяется в плане доступности бытовой техники этой компании», — сообщил Кусков.

Цены на технику Electrolux могут вырасти до 20 процентов, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что производитель бытовой техники из Швеции Electrolux Professional прекращает свою деятельность в России. Местный бизнес будет передан российским менеджерам.