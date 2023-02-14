Общество 14 февраля 2023, 12:55 Аналитик Кусков посоветовал контролировать расходы на сотовую связь через личный кабинет

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Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с агентством «Прайм» объяснил, почему необходимо регулярно проверять баланс сотовой связи через личный кабинет.

Как отметил аналитик, операторы сотовой связи нередко прибегают к уловкам, чтобы обогатиться на клиентах. В личном кабинете можно проверить список услуг и опций, активированных на номере абонента. Клиент может не помнить, что подключал ту или иную услугу.

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«Пользователь должен выбирать свой тарифный план, исходя из того, насколько часто он пользуется голосовой связью и сколько интернет-трафика ему нужно», ― процитировали «Известия» Кускова.

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Некоторые операторы взимают дополнительную плату за ожидание во время звонков в справочные службы и колл-центры, напомнил аналитик.