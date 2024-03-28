Общество 28 марта 2024, 11:41 Аналитик Кусков напомнил об альтернативных системах оплаты на фоне блокировки карт «Мир» в Samsung Pay

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о том, что с 3 апреля нельзя будет использовать карты «Мир» в Samsung Pay.

По словам эксперта, в России имеются альтернативные системы бесконтактной оплаты, например СБП или QR-код.

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«Если бы компания получала 10% с каждой сделки, то потери бы они несли, а так никаких проблем для них (Samsung. — ред.) нет», — объяснил Кусков.

Ранее сайт Samsung опубликовал информацию, что карты «Мир» будут заблокированы в платежной системе со следующего месяца.