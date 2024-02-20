Общество 20 февраля 2024, 15:00 Аналитик Кричевский посоветовал не ждать обвал цен на рынке недвижимости

Читать 360tv в

Аналитик рынка недвижимости и автор Telegram-канал «Экономизм» Алексей Кричевский спрогнозировал ситуацию с ценами на рынке жилья. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист посоветовал не ждать обвал стоимости квартир и домов.

Реклама

«С большой вероятностью будет стагнация и некоторое снижение, но не по итогам этого года», — отметил эксперт.

По его мнению, в данной сфере сохранится стабильность, а цены могут остаться примерно на том же уровне, что и сейчас.