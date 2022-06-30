facebook_pixel
    30 июня 2022, 12:45

    Аналитик Козий дала советы по выбору спелого арбуза

    Дарья Морозова

    Генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий рассказала, как правильно выбирать арбуз. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Аналитик Козий дала советы по выбору спелого арбуза

    Специалист рекомендовала в первую очередь обратить внимание на его кожуру. Она должна быть гладкой, блестящей и без повреждений.

    Козий уточнила, что не стоит использовать приборы для измерения нитратов, так как они не работают. Кроме того, эти устройства подразумевают прокалывание корки, из-за чего с ее поверхности в мякоть могут попасть бактерии.

    «Они там замечательно размножаются, и таким образом легко получить пищевое отравление, а потом рассказывать, что арбуз был нитратным», — пояснила эксперт.

    Она добавила, что на поверхности кожуры должно быть желтое пятно, но только одно. Полоски должны быть яркими и заметными. Кроме того, спелось плода можно определить по звуку при похлопывании, добавила Козий.

    «На самом деле звук должен быть средним между глухим и звонким, слишком глухой означает, что арбуз не дозрел, слишком звонкий может значить, что перезрел», — заключила она.