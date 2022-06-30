Аналитик Козий дала советы по выбору спелого арбуза

Генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий рассказала, как правильно выбирать арбуз. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист рекомендовала в первую очередь обратить внимание на его кожуру. Она должна быть гладкой, блестящей и без повреждений.

Козий уточнила, что не стоит использовать приборы для измерения нитратов, так как они не работают. Кроме того, эти устройства подразумевают прокалывание корки, из-за чего с ее поверхности в мякоть могут попасть бактерии.

«Они там замечательно размножаются, и таким образом легко получить пищевое отравление, а потом рассказывать, что арбуз был нитратным», — пояснила эксперт.

Она добавила, что на поверхности кожуры должно быть желтое пятно, но только одно. Полоски должны быть яркими и заметными. Кроме того, спелось плода можно определить по звуку при похлопывании, добавила Козий.

«На самом деле звук должен быть средним между глухим и звонким, слишком глухой означает, что арбуз не дозрел, слишком звонкий может значить, что перезрел», — заключила она.