Аналитик Коренев: россиянам будет недостаточно единоразовой выплаты
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев отметил, что выплаты можно заменить субсидиями, в том числе и на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщило РИА ФАН.
«То, что правительство начало выплаты — на детей, людям, потерявшим работу, и другие… Было бы здорово, чтобы они были продолжены и далее, и чтобы они не снижались. Для многих десять тысяч — этого недостаточно, чтобы поддерживать уровень потребления», — пояснил Коренев.
Также он обратил внимание и на американский опыт. По словам эксперта, некоторые жители США ушли с работы, чтобы получать государственные выплаты.
«Есть такая категория граждан — готовые сидеть на шее у государства и получать 4,5 тысячи долларов в месяц», — добавил аналитик.