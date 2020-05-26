Аналитик Коренев: россиянам будет недостаточно единоразовой выплаты

«То, что правительство начало выплаты — на детей, людям, потерявшим работу, и другие… Было бы здорово, чтобы они были продолжены и далее, и чтобы они не снижались. Для многих десять тысяч — этого недостаточно, чтобы поддерживать уровень потребления», — пояснил Коренев.

Также он обратил внимание и на американский опыт. По словам эксперта, некоторые жители США ушли с работы, чтобы получать государственные выплаты.

«Есть такая категория граждан — готовые сидеть на шее у государства и получать 4,5 тысячи долларов в месяц», — добавил аналитик.