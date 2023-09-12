Общество 12 сентября 2023, 17:05 Аналитик Кочетков: очередное повышение ключевой ставки не укрепит рубль

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Очередное повышение Центробанком ключевой ставки не сможет повлиять на укрепление курса рубля и прекращение инфляции. Об этом сообщил аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков «Национальной службе новостей».

По словам специалиста, регулятор в первую очередь заботит инфляция, а не новое повышение ставки. Кроме того, Центробанк не совсем устраивает высокая закредитованность россиян.

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Отмечается, что регулятор предположительно в очередной раз повысит ключевую ставку 15 сентября.