Аналитик Казарцев объяснил уход Western Union из России

Платежная система Western Union потеряла свою актуальность, именно это стало первой причиной ее ухода из России. Об этом Общественной службе новостей рассказал эксперт по платежным системам, член делового совета BRICS Алексей Казарцев.

«Western Union — это система переводов, которая вообще не использует карточки. И этот сектор услуг уже настолько сжался, что о конкуренции речи не идет. Конкретный банк может на этом кормиться, но это будет небольшой банк. В основном эти услуги сначала были почти монополизированы карточными платежными системами, а сейчас уже и карточные платежные системы вытесняют QR-кодами. У нас это СБП — система быстрых платежей, у китайцев — это Alipay. Это обыкновенная эволюция. Тот, кто стар и не модернизирует свои услуги, тот умирает», — объяснил Казарцев.

Платежная система перестанет работать в России с 1 апреля 2022 года.