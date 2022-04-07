Аналитик Казарян: место западных соцсетей в России смогут занять азиатские

Вполне вероятно, что нишу заблокированных в России соцсетей смогут занять азиатские соцсети, считает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

«Свято место пусто не бывает. Я предполагаю, что если какие-то освободившиеся ниши не займут российские платформы, то вполне реален заход на наш рынок азиатских соцсетей. Это, во-первых, может серьёзно подвинуть российские социальные сети, во-вторых, это будет держать их в форме конкурентным давлением», — сказал Казарян.

По его словам, в Азии множество социальных сетей со сложной механикой, которые могли бы обрести большую популярность в России, особенно за неимением других вариантов.