Общество 31 июля 2023, 13:19 Аналитик Кашин связал снижение цен на одежду с успешным импортозамещением в вещевой отрасли

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Цены на одежду в 2023 году снизились на 15% по сравнению с прошлогодними показателями. Это объясняется успешным импортозамещением после ухода с рынка крупных западных компаний, сообщил аналитик Даниил Кашин, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, главными поставщиками в вещевой отрасли стали дружественные России Турция, Индия и Бангладеш. Эти страны предлагают качественные материалы для пошива существенно дешевле, чем европейские поставщики.

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Кашин также посоветовал россиянам покупать одежду на распродажах и оформлять выгодные заказы на официальный сайтах магазинов.