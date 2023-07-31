31 июля 2023, 13:19
Аналитик Кашин связал снижение цен на одежду с успешным импортозамещением в вещевой отрасли
Цены на одежду в 2023 году снизились на 15% по сравнению с прошлогодними показателями. Это объясняется успешным импортозамещением после ухода с рынка крупных западных компаний, сообщил аналитик Даниил Кашин, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, главными поставщиками в вещевой отрасли стали дружественные России Турция, Индия и Бангладеш. Эти страны предлагают качественные материалы для пошива существенно дешевле, чем европейские поставщики.
Реклама
Кашин также посоветовал россиянам покупать одежду на распродажах и оформлять выгодные заказы на официальный сайтах магазинов.
Одежда
Импортозамещение
Реклама
Реклама