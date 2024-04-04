Общество 04 апреля 2024, 17:03 Аналитик Калугин: цены на макароны могут вырасти на 10% в 2024 году

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Стоимость макаронных изделий в ключевых торговых сетях России увеличится в пределах 8-10% в 2024 году. Это связано с подорожанием сырья, производственных и логистических расходов, сообщил аналитик Константин Калугин в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, резкое подорожание товара фиксировалось в 2021–2022 годах, за этот период цена на макароны выросла на 30%. Сейчас такого скачка не предвидится, сообщило «АБН 24».

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«Ключевым фактором, который в данный момент влияет на цену макарон, является качество используемого сырья, мука подорожала на 15% еще в конце 2023 года. Также подорожали стоимость производства и логистические затраты», — отметил Калугин.